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يجب تغيير ثقافة استخدام السيارة

الزامل: النقل الجماعي يخفف الزحام المروري في المدن

2022-12-02 الساعة 9:25
الزامل: النقل الجماعي يخفف الزحام المروري في المدن
المواطن - الرياض

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قال د. وليد الزامل رئيس قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، ومتخصص في الإسكان: إن مدينة الرياض تشهد حاليًّا نموًّا كبيرًا، وبعد 10 سنوات سوف يزيد عدد السكان، وقد يصل إلى 10 ملايين أو أكثر من 10 ملايين نسمة في مدينة الرياض.

الاعتماد على السيارة

وتابع الزامل، في مداخلة هاتفية مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، اليوم الجمعة، أن ذلك يعني أن الطلب على الخدمات وعلى الحركة المرورية، وعلى المركبات يزيد، أيضًا ملكية السيارة الآن زادت.

واستطرد رئيس التخطيط العمراني: من الإشكاليات التي تواجهنا في المدينة هي الاعتماد على السيارة كوسيلة نقل أحادية، مضيفًا: منذ فترة طويلة ونحن نعتمد على سيارة حتى أصبحت ثقافة لدينا لا نستطيع الاستغناء عنها؛ وذلك لعدم وجود بدائل منذ فترة طويلة.

النقل الجماعي

وتابع: من المأمول أن البساطة أو النقل الجماعي مع المترو الموجود الآن في الرياض سوف يسحب من الكثافة المروية العالية، مشيرًا إلى أن تشييد شبكة نقل في مدينة جديدة أسهل بكثير من معالجة مدينة قائمة.

ولفت الزامل إلى ضرورة تغيير ثقافة المواطنين وتشجيعهم بشأن النفل الجماعي، وجدوى استخدامهم للسيارة، مشيرًا إلى وجود طرق كثيرة لتشجيع الشباب وكبار السن على استخدام النقل الجماعي، منها طرح عروض، أو أن يكون بالمجان السنة الأولى وهكذا.

الجدوى

وأكد الزامل أنه يجب الأخذ في الاعتبار الجدوى من النقل الجماعي، والتي تتبلور في الربط بين نقطة ونقطة أخرى، أي أنه يوصل المواطن إلى المقصد بشكل مباشر، وهذا مهم جدًّا في مسألة النقل العام ويسحب من الكثافة المرورية العالية.

 

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