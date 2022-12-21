الزعاق: الأسبوع القادم برد الأزيرق وأطول ليالي السنة

أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أن الأسبوع القادم سيبدأ برد الأزيرق وأطول ليالي السنة، كاشفًا عن دلالة وصول الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الجنوب في فجر يوم غد الخميس.

وأشار الزعاق، خلال فقرته التي تذاع عبر قناة العربية، إلى أن الشمس ستصل في ذلك التوقيت أقصى ميلها ناحية الجنوب فتتعامد على مدار الجدي، وبذلك يبدأ البرد الفعلي وأطول ليلة في العام.

وأردف خبير الأرصاد الجوية، أن البرد الفعلي يبدأ بانحراف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية، حيث لا يأتي البرد الذي يدخل مع الإنسان فراشه ويخرج البخار من الجوف إلا بعد أن تنصرف الشمس إلى الجهة الشمالية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن تكون الفرصة متاحة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.

أمطار

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقة مكة المكرمة من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 2 مساء غد الخميس، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

ورفعت أمانة العاصمة المقدسة جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ؛ وذلك استعدادًا للأمطار المتوقع هطولها على مكة المكرمة، حيث شكلت الأمانة عددًا من الفرق الميدانية المكونة من العمالة والمعدات ووضعتها في جاهزية تامة لمباشرة أعمالها في كافة الأحياء والمخططات السكنية، حيث يأتي ذلك حرصًا على إبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين وتهيئة الأجواء الآمنة لهم، وتفادي أي مخلفات أو تجمعات للمياه قد تنتج عن الأمطار، وتسخير إمكانياتها الآلية والبشرية، من خلال متابعة التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد وكافة الجهات الرسمية المعنية.