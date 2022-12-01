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الزعاق: السعودية على عتبات المربعانية

2022-12-01 الساعة 7:18
الزعاق: السعودية على عتبات المربعانية
المواطن - الرياض

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قال د. خالد صالح الزعاق، باحث فلكي، إن المملكة على أعتاب موسم المربعانية، وهي من أشهر مواسم الشتاء مدتها 40 يومًا، ولهذا سميت بالمربعانية.

3 نجوم

لفت الزعاق إلى أن المربعانية تتكون من 3 نجوم وكل نجم 13 يومًا، ونص المربعانية 20 يومًا.

وتابع: وسم من ناحية التأثير ومن ناحية الأجواء، من ناحية الأجواء أجواؤه معتدلة، ومن ناحية التأثير إذا نزل مطر خلال 20 يومًا، فإنه ينبت ما ينبته الوسم.

برد خفيف

استطرد الزعاق أن أجواء المربعانية برد خفيف، وفي المنتصف أطول ليالي السنة، وفي آخر المربعانية برد شديد.

وأكد الزعاق أن المربعانية هي من المواسم العددية عند العرب، وهي أزمنة توقيتية ومن أساسيات علم الحساب، فالأربعينية سميت بالأربعينية لأن مدتها 40 يوما، والخمسينية 50 يومًا، والسبع لأن عدد نجومها 7، والأسبوع، لأن عدد أيامه 7 أيام فقط.

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