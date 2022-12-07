الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة

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أكدت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أن التأجير السكني يُعفى من ضريبة القيمة المضافة.
وتفاعلت الهيئة، مع استفسارات بشأن ضريبة القيمة المضافة على الأوقاف المملوكة والمؤجرة سكنياً التي يعود ريعها للجمعيات الخيرية وتستخدم للنفع العام.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن التأجير التجاري هو الخاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%؛ إذا تمّ التأجير من قِبل شخص مسجّل في نظام ضريبة القيمة المضافة.