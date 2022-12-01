الزكاة والضريبة تحدد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر ديسمبر

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر ديسمبر.
وأوضحت هيئة الزكاة، في تغريدة على حسابها الرسمي على “تويتر”، أن 10 ديسمبر الجاري هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر نوفمبر 2022م.
وأشارت الهيئة إلى أن يوم 31 ديسمبر آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية عن شهر نوفمبر 2022م.
في سياق متصل، أوضحت الهيئة أنه تم تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية ابتداءً من اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022م وحتى 31 مايو 2023م.
وأوضحت الهيئة أن تمديد المبادرة يأتي حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.