الزكاة والضريبة تحدد موعد تنفيذ المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ المرحلة الثانية من إجراءات الفوترة الإلكترونية (مرحلة التكامل والربط) بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023.
وأضافت الهيئة في معرض ردها على استفسار لأحد المواطنين، أنها ستقوم بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية (فاتورة) وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
وفي وقت سابق، قالت الهيئة إن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية سيتم تطبيقها على مجموعات، حيث ستقوم بإخطار المنشآت المستهدفة في كل مجموعة قبل بدء الإلزام بستة أشهر.
وأضافت أن معيار اختيار المجموعة الأولى جاء بناءً على حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال، مؤكدةً أن مرحلة الربط والتكامل تهدف إلى ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع منصة الفاتورة التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.