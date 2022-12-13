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بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023

الزكاة والضريبة تحدد موعد تنفيذ المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية

2022-12-13 الساعة 10:53
الزكاة والضريبة تحدد موعد تنفيذ المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ المرحلة الثانية من إجراءات الفوترة الإلكترونية (مرحلة التكامل والربط) بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023.

إشعار الفئات المستهدفة

وأضافت الهيئة في معرض ردها على استفسار لأحد المواطنين، أنها ستقوم بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية (فاتورة) وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

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الفوترة الإلكترونية

وفي وقت سابق، قالت الهيئة إن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية سيتم تطبيقها على مجموعات، حيث ستقوم بإخطار المنشآت المستهدفة في كل مجموعة قبل بدء الإلزام بستة أشهر.

وأضافت أن معيار اختيار المجموعة الأولى جاء بناءً على حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال، مؤكدةً أن مرحلة الربط والتكامل تهدف إلى ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع منصة الفاتورة التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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