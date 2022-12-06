الزكاة: 3 حالات لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، 3 أنواع للغرامات لا تشمل مبادرة الإعفاء من الغرامات .
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن الغرامات المسددة قبل تاريخ سريان هذه المبادرة وعدة غرامات أخرى لا تشمل المبادرة تعرّف عليها وبادر بالاستفادة الآن”.
1 الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
2 الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي .
3 الغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد 30 نوفمبر 2022م.