الزكاة: 3 حالات لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، 3 أنواع للغرامات ‏لا تشمل مبادرة ‎الإعفاء من الغرامات .

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن الغرامات المسددة قبل تاريخ سريان هذه المبادرة وعدة غرامات أخرى لا تشمل المبادرة تعرّف عليها وبادر بالاستفادة الآن”.

وجاءت الحالات الثلاث كالتالي:

1 الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

2 الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي .

3 الغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد 30 نوفمبر 2022م.