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الزكاة: 3 حالات لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات

2022-12-06 الساعة 1:35
الزكاة: 3 حالات لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات
المواطن - الرياض

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، 3 أنواع للغرامات ‏لا تشمل مبادرة ‎الإعفاء من الغرامات .

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن الغرامات المسددة قبل تاريخ سريان هذه المبادرة وعدة غرامات أخرى لا تشمل المبادرة تعرّف عليها وبادر بالاستفادة الآن”.

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وجاءت الحالات الثلاث كالتالي:

1 الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

2 الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي .

3 الغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد 30 نوفمبر 2022م.

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