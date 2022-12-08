الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات ويتمسك بوصافة الدوري المصري

حقق فريق الزمالك فوزًا عريضًا في الدوري المصري، مساء اليوم الأربعاء، بعدما تغلب على طلائع الجيش برباعية نظيفة ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

هدف التقدم

وتقدم الزمالك بهدف بعد مرور 44 دقيقة من أحداق اللقاء عن طريق لاعبه أحمد السيد “زيزو”، قبل أن يضيف لاعب الوسط الشاب إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 57 ثم سجل الظهير الأيسر أحمد فتوح الهدف الثالث بالدقيقة 83.

وسجل لاعب الزمالك يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 90+4 الهدف الرابع للزمالك.

فوز مهم

وكان الزمالك قد تعادل في آخر مباراتين له بالنسخة الحالية من الدوري بثنائية لمثلها أمام المصري البورسعيدي وبهدف لكل فريق أمام نظيره إنبي.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 11 في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بـ15 نقطة، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 4 في المركز 13.