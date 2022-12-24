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بسبب مستحقات اللاعب مصطفى فتحي

الزمالك يشكو التعاون إلى الفيفا

2022-12-24 الساعة 11:05
الزمالك يشكو التعاون إلى الفيفا
المواطن - فريق التحرير

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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري عن أن ناديه سيتقدم بشكوى ضد نادي التعاون بسبب تأخر سكري القصيم في دفع مستحقات لاعبه المصري مصطفى فتحي للفريق الأبيض.

ولم يبدأ فتحي صاحب الـ28 سنة، موسم 2022/2023 مع نادي التعاون بسبب الخدمة العسكرية في مصر، حيث أعاره سكري القصيم لنادي بيراميدز المصري لمدة موسم.

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رد فعل الزمالك

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: “التعاون لم يدفع بقية مستحقات صفقة مصطفى فتحي، والتي تبلغ نحو 400 ألف دولار أمريكي، وهذا أمر لا يليق بنا وبهم، لذلك تقدمنا بشكوى رسمية ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

مصطفى فتحي مع فريق بيراميدز
مصطفى فتحي

وأضاف منصور: ” مصطفى فتحي بكى لكي يرحل عن الزمالك وينضم إلى التعاون، وكان من المفترض على اللاعب أن يُطالب بيراميدز والتعاون بدفع المستحقات الباقية إلى الزمالك”.

وكان مصطفى فتحي وجه رسالة إلى نادي التعاون بعد إتمام انتقاله لنادي بيراميدز قائلًا عبر ” الإنستجرام” : “كل الشكر والتقدير لكل فرد داخل نادي التعاون، وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزيز الحميد الداعم الأول للنادي، وشكرًا من كل قلبي، لجمهور الذئاب على دعمكم الدائم لي، نلتقي قريبًا إن شاء الله”.

وكان سكري القصيم أصدر بيانًا كشف أن فتحي لم ينضم لـ معسكر الفريق الإعدادي في هولندا قبل انطلاق الموسم الحالي، لارتباطه بأداء الخدمة العسكرية في مصر.

مصطفى فتحي مع فريق بيراميدز
مصطفى فتحي

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