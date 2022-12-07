الزهراني: استغلال فوز المغرب لتصفية الحسابات مع رينارد واتحاد الكرة مخجل

قال الإعلامي والكاتب علي الزهراني: إن استغلال فوز المنتخب المغربي الأول لكرة القدم على نظيره الإسباني، أمس الثلاثاء، وتأهل أسود الأطلس إلى دور الثمانية من كأس العالم قطر 2022، شهد تصفية بعض المتعصبين حساباتهم مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول (الأخضر) واتحاد الكرة وهو أمر مخجل.

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وأضاف الكاتب علي الزهراني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: انتقد الخطأ بس لا تشمت بمنتخب بلدك لترضي تعصبك لناديك عيب.

ولعبت المغرب ضد إسبانيا بالأمس في ثمن نهائي مونديال قطر 2022، وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتأهل أسود الأطلس بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يواجه أسود الأطلس، منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد فوز الأخير على سويسرا بنتيجة 6/ 1.