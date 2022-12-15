الزهراني: محبو عبد الرزاق حمد الله ورطوه

علق الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الزهراني على المستوى المخيب الذي ظهر به اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بـ قطر.

عبد الرزاق حمد الله يُهدر برعونة

وكان نجم نادي الاتحاد حل بديلًا في الشوط الثاني أمام المنتخب الفرنسي وأهدر فرصتين منهم كرة راوغ فيها كثيرًا ولكن دون جدوى لتُقطع منه، وترتد بهجمة خطيرة ضد المنتخب المغربي.

ولم يفلح عبد الرزاق حمد الله نجم الاتحاد في تسجيل أي أهداف حتى الآن في بطولة كأس العالم في قطر.

وعلق عبدالرحمن الزهراني قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “وسطاء حمد الله ومحبيه ومن فزعوا لمشاركته بالمونديال، ورطوه وظهر ثقيلًا وكأنه يلعب مباراة اعتزاله ومداحته ليس لها تفسير إلا تلميعه وحكي الميكروفونات كذبها أداء اللاعب مع منتخب المغرب بالمونديال”.

وصعد منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، وذلك بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2/ 0 ضمن مباريات نصف نهائي المونديال.

وتقدم المدافع ثيو هيرنانديز بالهدف الأول للمنتخب الفرنسي مستغلًّا خطأ من الحارس ياسين بونو ودفاع المنتخب المغربي بالدقيقة الخامسة.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي ضغطه الهجومي عبر هجمات حكيم زياش وعبدالرزاق حمد الله ويوسف النصيري ولكن دون جدوى.

وبعد خطأ في التمركز من اللاعب أشرف حكيمي، راوغ مبابي دفاعات المنتخب المغربي ليسدد الكرة تجاه الحارس ياسين بونو التي ارتدت منه ليسددها مواني محرزًا الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الـ80.

سيواجه المنتخب الفرنسي، نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2022 مساء الأحد المقبل، بينما يلعب المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي في مباراة صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل.