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عبر ذراعها حزب الله في لبنان

الساعد: إيران تحولت لشُرطي يحمي مصالح إسرائيل

2022-12-30 الساعة 4:21
الساعد: إيران تحولت لشُرطي يحمي مصالح إسرائيل
المواطن - فريق التحرير

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قال الإعلامي محمد الساعد، إن إيران حريصة على علاقتها بين إسرائيل والولايات المتحدة، وهي علاقة استراتيجية تعود لمنتصف الثمانينيات عندما أبرمت بين الطرفين صفقة إيران كونترا وإيران غيت، وهي الصفقة التي مولت فيها إسرائيل إيران بمئات الأطنان من الأسلحة والذخائر ، والتي استخدمتها في حربها الطويلة ضد العراق وامتد أثرها لملفات عديدة.

توافق بالملفات الأخرى

وأوضح الساعد في مداخلة لبرنامج ” في أسبوع” على “إم بي سي” ، أن هناك خلافًا في الملف النووي والذي يتم التعامل معه منفردًا عن باقي الملفات الأخرى، ومنها التدخل الإيراني في المنطقة والعمليات الإرهابية وتمويل التنظيمات، حيث تشهد توافقًا تامًا بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، ومن هذا المنطلق اتخذت واشنطن قرارها بإدارة ظهرها للعالم العربي واستقبلت إيران وحولتها لدولة مركزية بالمنطقة بجانب تركيا وإثيوبيا.

وأشار الساعد إلى أن إيران لا تسعى لتخريب علاقتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، من خلال الرد على الهجمات العسكرية لإسرائيل لبعض المواقع الإيرانية، وفي الوقت ذاته لا ترغب إسرائيل في تفوق إيران النووي ومع ذلك تتفق معها في باقي الملفات وتتعاون معها.

الحامي الرئيسي

وأضاف الساعد أن إيران عبر ذراعها حزب الله في لبنان هي الحامي الرئيسي لشمال إسرائيل، حيث أصبحت منطقة الجليل محمية من إيران وحزب الله وأصبحت إيران الشرطي الذي يمارس أدوارًا أمنية لصالح واشنطن وتل أبيب.

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