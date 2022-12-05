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عبر الرسائل النصية

السبيعي يحذر من أحدث وسائل النصب والاحتيال

2022-12-05 الساعة 1:37
السبيعي يحذر من أحدث وسائل النصب والاحتيال
المواطن - الرياض

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حذر الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي من عمليات النصب والاحتيال التي تتم الرسائل النصية.

التفاصيل

وقال السبيعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: تجيك رسالة نصية، فيها موقع وحساب ومبلغ مالي، يطلب منك الدخول وتسجيل معلوماتك.

ووصف الخبير التقني، هذه العملية بأحدث وسائل النصب والاحتيال لجمع المعلومات،

واختتم عبدالله السبيعي تغريدته بالتحذير من ذلك قائلًا: انتبهوا.

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