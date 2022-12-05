السبيعي يحذر من أحدث وسائل النصب والاحتيال

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حذر الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي من عمليات النصب والاحتيال التي تتم الرسائل النصية.
تجيك رسالة نصية ' فيها موقع وحساب ومبلغ مالي ' يطلب منك الدخول و وتسجيل معلوماتك 😯 ، هذي احدث وسائل النصب والاحتيال لجمع المعلومات ، انتبهوا ⚠️ 🙏🏻 pic.twitter.com/5rX29WRiiPقد يهمّك أيضاً
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) December 4, 2022
وقال السبيعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: تجيك رسالة نصية، فيها موقع وحساب ومبلغ مالي، يطلب منك الدخول وتسجيل معلوماتك.
ووصف الخبير التقني، هذه العملية بأحدث وسائل النصب والاحتيال لجمع المعلومات،
واختتم عبدالله السبيعي تغريدته بالتحذير من ذلك قائلًا: انتبهوا.