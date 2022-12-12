السجن و50 ألف ريال عقوبة تحرير شيك دون صرفه

قالت النيابة العامة: إن الشيكات تحظى بحماية جزائية متينة، حيث تسهم في تحقيق وظيفتها كأداة وفاء مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها، وتحل محل النقد.

السجن والغرامة

وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن عقوبة تعمد تحرير شيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، هي السجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

وأشارت إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف.