السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف ريال عقوبة صنع الأسلحة

الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم
أكدت النيابة العامة، حظر صنع الأسلحة الفردية أو قطعها أو ذخائرها، أو تهريب أي من ذلك إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
وقالت النيابة في بيان لها على موقع تويتر، اليوم الخميس، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار، يواجه عقوبة السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
وفي وقت سابق، أعلن الأمن العام، خطوات ترخيص الأسلحة والذخائر، وكيفية نقلها دون مساءلة قانونية.
حيث أوضح الأمن العام، أن مراحل التسجيل تشمل:
– حجز موعد عن طريق منصة أبشر لأقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط ومحافظات المناطق.
– يتم إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية أو الفردية.
– مع إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة.
وفي حالة الرغبة في نقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص دون مساءلة، يجب إحضار نسخة من موعد الترخيص في منصة أبشر مشتملًا على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد.