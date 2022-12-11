السحب الرعدية تخزن طاقة هائلة تعادل قنابل ذرية

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أسباب تشكل السحب الرعدية وسماتها المتعددة.

وقال المركز في خلال إنفوجراف توضيحي على موقع تويتر، اليوم الأحد.

السحب الرعدية التراكمية

هي نوع من السحب الضخمة المنتفخة الممتدة إلى الأعلى، تشير وجودها إلى اقتراب حدوث ظروف جوية صعبة وقياسية، ودورة حياة هذه السحب قصيرة نسبيًا.

سمات السحب الرعدية

تتشابه هذه السحب مع السحب الركامية من حيث المنشأ، وتشبه في شكلها العلوي السندان أو الريشة الضخمة، وعادة ما يكون الجزء السفلي داكنًا وضبابيًا.

كيف تتشكل السحب الرعدية؟

تتشكل نتيجة نمو السحب الركامية الصغيرة فوق الأسطح الحارة، وتستمر بالنمو حتى تصبح أكثر طولاً، وتخزن طاقة هائلة داخلها تعادل الطاقة المخزنة في قنابل ذرية بحجم قنبلة هيروشيما.

ظواهر جوية ترتبط بالسحب الرعدية

من الظواهر الجوية المرتبطة بالسحب الرعدية، البرق، الرعد، الأعاصير، البرد، العواصف الرعدية.