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في حال التحذيرات الجوية من هطول الأمطار

السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم

2022-12-23 الساعة 4:47
السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم
المواطن - فريق التحرير

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أكد أستاذ الفقه بجامعة القصيم د. عبدالله السحيباني، اليوم الجمعة، أن المبيت بالأودية مكروه وقد يصل إلى التحريم إذا تم تحذيره من الأمطار بسبب ما قد ينتج عنها من مخاطر.

وقال السحيباني، خلال لقائه مع  “برنامج 120” على “قناة الإخبارية”، إن بعض أهل العلم استندوا في الكره والتحريم لبعض النصوص عن النبي صلى عليه وسلم في قوله في الحج “ارفعُوا عن بطْنِ عُرَنَةَ”.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك الباحة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد هطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير، ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والقصيم، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.

طقس المدينة المنورة

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وانعدامًا في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والفقرة والمسيجيد واليتمة وطاشا.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية على محافظات العلا والعيص وخيبر، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

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