السديس في جولة ميدانية: قدموا أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار

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أجرى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جولة ميدانية بالمسجد الحرام، برفقة مساعد الرئيس العام للحوكمة المشرف على مكتبه الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني وبعض القيادات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
واطلع أثناء جولته على عملية تنظيم المعتمرين أثناء أدائهم الطواف وانسيابية الحركة في المسعى، والخدمات التي تقدم لهم.
وأوصى السديس الجميع ببذل المزيد من الجهود لخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام وتقديم أرقى وأفضل الخدمات.