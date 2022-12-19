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تعزيزًا لمكانتها في نفوس القاصدين

السديس لمنسوبي رئاسة الحرمين: التزموا باللغة العربية في المكاتبات واللقاءات

2022-12-19 الساعة 8:59
السديس لمنسوبي رئاسة الحرمين: التزموا باللغة العربية في المكاتبات واللقاءات
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على منسوبي الرئاسة بأهمية التزامهم باللغة العربية في اللقاءات والخطابات والمكاتبات، بما يعزز مكانتها ومنزلتها في نفوس المنسوبين والقاصدين وحفاظًا عليها، بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية.

مكانة عظيمة

وأكد السديس أن اللغة العربية لها مكانة عظيمة؛ لأنها لغة القرآن ولسان الإسلام ومصدر عز الأمة العربية، حيث سخرت القيادة الرشيدة كافة الإمكانيات لتعليمها وإنشاء عدد من المعاهد لتعليمها وفق قواعدها الأصيلة.

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وأوصى في ختام حديثه منسوبي الرئاسة على وجوب الالتزام بها وتفعيلها عمليًّا في بيئة العمل، داعيًا الله أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح والسداد.

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