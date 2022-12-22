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بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

السديس: ولي العهد مُمكِنّ للإبداع والابتكار

2022-12-22 الساعة 4:42
السديس: ولي العهد مُمكِنّ للإبداع والابتكار
المواطن - فريق التحرير

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ثمن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وأكد السديس أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يمكّن الإبداع والابتكار من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية

وأضاف أن رؤية ولي العهد الطموحة في ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية والتشجيع على الإبداع و الابتكار، ساهمت في إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كإحدى مبادرات رؤية المملكة ٢٠٣٠ والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدة في مجال الملكية الفكرية.

الشعب السعودي مبدع

ونوه بما ورد في تصريح ولي العهد الذي أوضح فيه أن لدى الشعب السعودي عقولاً وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية ستساعد الباحثين والمبتكرين السعوديين الشباب على تبني الملكية الفكرية منذ مراحلهم الأولى في توليد الأفكار من خلال عمليات البحث والتطوير، وبالتالي تخطيط الأعمال وتنفيذها بناء على ذلك.

ودعا الرئيس العام أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وأن يجزيهما خير الجزاء نظير جهودها لخدمة الإسلام والمسلمين.

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