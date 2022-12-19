السديس يدشّن الحقيبة الرقمية لمكتبة المسجد النبوي

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دشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس الأحد, الحقيبة الرقمية لمكتبة المسجد النبوي، التي تم خلالها تحويل الإهداءات من الكتب والمطبوعات الورقية إلى مادة رقمية على بطاقة رقمية، توزّع على الزوار والباحثين وطلبة العلم.
وأكد معاليه حرص الرئاسة على تجويد خدماتها الرقمية، لتحقيق التحول الرقمي الفعال، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.