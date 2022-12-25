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للارتقاء بمستوى الخدمة

السديس يستمع لمقترحات وتجربة المعتمرين

2022-12-25 الساعة 8:42
السديس يستمع لمقترحات وتجربة المعتمرين
المواطن - فريق التحرير

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استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في مكتبه بالرئاسة، عددًا من المعتمرين، وبحضور مساعد الرئيس العام للحوكمة المشرف على مكتبه الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني، ومساعد الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية والميدانية محمد بن مصلح الجابري.

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لارتقاء مستوى الخدمة

واطمأن السديس على تأديتهم مناسكهم بكل يسر، ثم استمع للاقتراحات التي تساعد في ارتقاء مستوى الخدمة التي تثري تجربة المعتمر الخدمية والشرعية.

وأكد أن الرئاسة ومنسوبيها في سعي حثيث مستمر لتقديم خدمات ذات أعلى جودة ممكنة تساهم في راحة وطمأنينة مرتادي الحرمين الشريفين من حجاج وعمار ومصلين وزائرين، الشيء الذي يترجم الدعم غير المحدود من قيادتنا الحكيمة.

شكر وتقدير

من جانبهم، عبر المعتمرون عن شكرهم وامتنانهم لحكومتنا الرشيدة وللرئيس العام ومسؤولي الرئاسة ومنسوبيها على حفاوة الاستقبال وعلى الخدمات المقدمة التي تعكس شعب المملكة وحبهم وتفانيهم في خدمة الإسلام والمسلمين ومقدساتهم.

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