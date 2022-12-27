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تضمنت 10 مبادرات لتوعية قاصدي المسجد الحرام

السديس يطلع على الخطة الإعلامية لشهر رمضان

2022-12-27 الساعة 12:06
السديس يطلع على الخطة الإعلامية لشهر رمضان
المواطن - واس

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اطلع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الثلاثاء، على خطة وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية بالرئاسة لشهر رمضان المبارك، التي تضمنت إطلاق (10) مبادرات إعلامية تهدف إلى إثراء وتوعية قاصدي المسجد الحرام، وإبراز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وما يحظى به الحرمين الشريفين من عناية واهتمام.

خدمات مميزة

وأكد معاليه خلال استقباله وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية هاني بن حسني حيدر، ومديري العموم ومديري الإدارات بالوكالة, على نقل الصورة المشرفة بالحرص على نشر ما تقدمه القيادة الرشيدة من إمكانيات وخدمات مميزة تسهل على الحاج والمعتمر والزائر أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين لعظيم مكانتها في نفوس المسلمين في شتى بقاع الأرض.

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تعاون مستمر

وأشار معاليه على استمرارية التعاون مع جميع الجهات الإعلامية المختلفة من داخل وخارج المملكة؛ لتحقيق نقل الريادة التي تقدمها الرئاسة في خدمة ضيوف الرحمن، كما أن هذه المبادرات تأتي بتعاون وتناغم مع إدارة المركز الإعلامي النسائي لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين.

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