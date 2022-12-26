السديس يطلق مبادرة “قيادية ملهمة” لتهيئة الكوادر النسائية

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دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مبادرة “قيادية ملهمة” بحضور مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود.
وتهدف هذه المبادرة إلى تهيئة الكوادر النسائية وتعزيز كفاءة الموارد البشرية لصناعة جيل من القيادات النسائية لتحقيق أعلى معايير الجودة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.