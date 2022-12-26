السديس يهنئ المشيطي لتعيينه نائبًا لقائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة

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التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بنائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد فهد بن علي المشيطي.
ورحب به الشيخ السديس، وقدم له التهاني والتبريكات بمناسبة تعيينه حديثًا، راجيًا المولى عز وجل أن يعينه في المهام المكلف بها في حفظ الأمن والأمان في بيت الله الحرام بإذن الله.
ومن جانبه قدم العميد المشيطي شكره للشيخ السديس على هذه اللفتة الطيبة وحفاوة الاستقبال، داعيًا المولى سبحانه أن يديم الأمن والأمان في الحرمين الشريفين.