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الهند سحبت ترشحها لاستضافة البطولة

السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027

2022-12-05 الساعة 12:18
السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027
المواطن - متابعة

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي أنه قد تم إخطاره من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027 ليبقى الملف السعودي الوحيد المقدم للاستضافة.

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المرشح الوحيد

وبتلك الخطوة أصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعد إعلان الاتحاد القاري الاثنين انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: “تم إخطار الاتحاد الآسيوي رسميًا من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.. سيكون الملف السعودي الوحيد المقدم إلى الكونجرس الـ33 للاتحاد الآسيوي”.

وفي حال صادق الاتحاد الآسيوي على الملف السعودي، ستكون الاستضافة الأولى لها في النهائيات التي انطلقت عام 1956.

قائمة مختصرة

وكانت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي، اختارت في 17 أكتوبر الماضي قائمة مختصرة للراغبين باستضافة الحدث القاري المقام مرة كل 4 سنوات، ضمت السعودية والهند، على أن يصدر القرار النهائي بهذا الشأن في الجمعية العمومية المقبلة في المنامة في فبراير 2023.

ويتواصل سعي السعودية لاستضافة الأحداث الرياضية، إذ قدمت قبل أيام طلب استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات، بالإضافة إلى أحداث رياضية كبرى مثل بطولات الغولف وسباقات الفورميولا واحد ومباريات كرة قدم أوروبية.

وفي ما يتعلّق بنسخة 2027، فقد انسحب الاتحادان الأوزبكستاني والإيراني من الترشح في 14 ديسمبر 2020 و13 أكتوبر 2022 تواليًا، وقطر التي تستضيف راهنًا مونديال 2022، تلقائيًا بعد منحها حق استضافة النسخة المقبلة.

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