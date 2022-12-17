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السعودية تحتفي باليوم الوطني البحريني: تقارب ومحبة ورؤى مشتركة

2022-12-17 الساعة 12:38
السعودية تحتفي باليوم الوطني البحريني: تقارب ومحبة ورؤى مشتركة
المواطن - فريق التحرير

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يؤكد التفاعل الرسمي والشعبي من المملكة للاحتفاء باليوم الوطني البحريني الـ 51 على عمق العلاقة الأخوية بين قيادتي البلدين، كما يعكس الروابط الاجتماعية العميقة بين الشعبين الشقيقين منذ القدم.

علاقة أخوية

ولا أحد ينكر أن العلاقة بين السعودية، والبحرين علاقة تاريخية أخوية، فقد كان لملوك البلدين مواقف مصيرية، وعلاقات إستراتيجية متينة، ورؤى مشتركة في العديد من المواقف الممتدة لعدة قرون، كما أكدت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمملكة البحرين أثناء جولته عام 2021م على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين والتي تمتد لعقود طويلة، ومدى عمق الأخوة التي تربط الشعوب بالقيادة.

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ارتباط شعبي

كذلك تحظى العلاقات السعودية والبحرينية بمزيدٍ من التقارب والمحبة والتآخي، كما ارتبط شعبا البلدين اجتماعيًّا بشكل قل نظيره بين شعوب المنطقة، مما يعزز أهمية الوحدة والمصير المشترك في كافة القضايا الإقليمية والدولية.

كما يسعى مجلس التنسيق السعودي البحريني للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام، لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة في جميع المجالات.

العيد الوطني البحريني

وتحتفل البحرين بالعيد الوطني الخمسين، في يومي 16 و17 من شهر ديسمبر من كل عام.

ويأتي الاحتفال باليوم الوطني البحرين للاحتفال بحدثين بارزين في تاريخ مملكة البحرين، وهما عيد استقلال البلاد، وعيد الجلوس الملكي للحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة على العرش.

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