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السعودية تخسر لقاء المكسيك

2022-12-01 الساعة 12:04
السعودية تخسر لقاء المكسيك
المواطن - محمد سمعه

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خسر المنتخب السعودي، مباراة المكسيك بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

السعودية والمكسيك

وشهدت بداية الشوط الأول ضغطًا هجوميًّا من منتخب المكسيك وسط تألق كبير من الحارس محمد العويس الذي تصدى لأكثر من فرصة هدف محقق للمنتخب المكسيكي.

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وحاول الأخضر كثيرًا عبر هجمات محمد كنو وفراس البريكان الذي انفرد بالمرمى لتسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل يقظة الدفاع المكسيكي.

علي الحسن - السعودية والمكسيك

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء منتخب السعودية ليسجل المنتخب المكسيكي هدفه الأول عبر اللاعب هنري مارتن في الدقيقة الـ47.

وأضاف منتخب المكسيك بعد ذلك الهدف الثاني عبر اللاعب لويس تشافيز في الدقيقة الـ53 من ركلة حرة مباشرة.

ثم قلص سالم الدوسري الفارق محرزًا الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وتجمد رصيد الأخضر عند 3 نقاط في المركز الرابع في المجموعة الثالثة، بينما أصبح رصيد منتخب المكسيك 4 نقاط في المركز الثالث مودعًا مونديال قطر.

سعود عبدالحميد - السعودية والمكسيك

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