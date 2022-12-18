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أكدت رفضها كل أشكال العنف

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الغادر في شمال العراق

2022-12-18 الساعة 10:19
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الغادر في شمال العراق
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات الأمن العراقية شمال جمهورية العراق الشقيقة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من أفراد القوات الأمنية.

رفض العنف

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والأعمال الإرهابية، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.

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عزاء

كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب العراق الشقيق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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