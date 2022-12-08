السعودية تستضيف اجتماع التحالف الدولي لمحاربة داعش في 2023

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أعلنت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لمحاربة داعش، المنعقد بمدينة لاهاي يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، استضافتها للاجتماع الوزاري القادم للتحالف الدولي للعام 2023.
ويأتي إعلان المملكة تجسيدًا لدورها الفاعل كشريك إستراتيجي في التحالف الدولي، وتماشيًا مع الجهود الدولية التي تبذلها المملكة في مكافحة الكيانات الإرهابية بجميع صورها وأشكالها، ودورها في دعم التعاون الدولي لمحاربة هذه الكيانات، فيما رحب التحالف الدولي لمحاربة داعش في البيان الصادر عن الاجتماع بإعلان المملكة استضافتها الاجتماع الوزاري العام المقبل.
وقد ناقش المجتمعون الجهود الدولية المشتركة لمحاربة داعش في العراق وسوريا والمناطق الأخرى، والتضييق على هذا الكيان الإرهابي ومنع تمدده وانتشاره حول العالم، ومواصلة التنسيق المستمر للقضاء عليه تماماً.