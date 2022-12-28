السعودية تستضيف البطولة الدولية الودية للسيدات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن استضافة البطولة الدولية الودية للسيدات خلال الفترة من 11 وحتى 19 يناير المقبل.

البطولة الدولية الودية للسيدات في السعودية

وتُقام البطولة الدولية الودية للسيدات بمشاركة 4 منتخبات، وهي؛ السعودية البلد المضيف، باكستان، جزر القمر وموريشيوس، على أن تُقام في المنطقة الشرقية على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

وتأتي استضافة البطولة ضمن أهداف إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لتطوير المنتخب الأول الذي تم تدشينه العام الماضي وخاض خلال الفترة الماضية العديد من المعسكرات والمباريات الودية.

تطوير الكرة النسائية

ومن جهتها، أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، المشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية، لمياء بنت إبراهيم بن بهيان أن الكرة النسائية في السعودية شهدت قفزات كبيرة في الآونة الأخيرة.

وتابعت تصريحاته قائلة: “وذلك من خلال تطوير المسابقات المحلية ومراكز التدريب الإقليمية للفتيات بما يساهم في اكتشاف مواهب جديدة تكون نواة لمنتخب قوي خلال السنوات القليلة القادمة”.

وواصلت تصريحاتها قائلة: “الاتحاد السعودي يسخّر كافة الإمكانات لتطوير كرة القدم النسائية خاصة وأنها ضمن مرتكزات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم إطلاقها العام الماضي”.

‏‎واختتمت لمياء بنت بهيان حديثها قائلة: “البطولة الدولية الودية تهدف إلى المزيد من الاحتكاك للاعبات المنتخب قبل خوض غمار البطولات الرسمية المستقبلية”.