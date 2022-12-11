السعودية تستهدف 160 مليار ريال في الاستثمارات عام 2023

قال وزير الاستثمار خالد الفالح: إن هناك زيادة عن المستهدف المتوقع في الإنفاق الرأس مالي في ميزانية 2022، متمنيًا الزيادة في الإنفاق في ميزانية 2023.

160 مليارًا

وتابع الفالح في لقاء ملتقى الميزانية على قناة الإخبارية، اليوم الأحد، إن المعدل المالي زاد من المستهدف حوالي 100 مليار إلى 151 مليارًا 2022، مضيفا: السنة القادمة سيزيد بذلك عن قليل، أعتقد أن المستهدف 160 وأتمنى أن يزيد ونضخ إن شاء الله مزيدًا من الاستثمارات.

25 % معدل الدين

وتابع الفالح، إن هناك انخفاضًا مثاليًا بلغ 25% في معدل الدين في المملكة، وممكنًا لسياسات طويلة الأجل للمملكة، لإعطائنا المرونة المالية هذا طبعًا مع استقرار في السياسات والتشريعات، حيث تمكن القطاع الخاص من كل الوزارات والجهات الممكنة في المملكة.

أول فائض في الميزانية

وأعلنت المملكة الأربعاء، أنها سجّلت عام 2022 أول فائض في الميزانية العامة، كما أعلنت عن ميزانية 2023.

وبلغ الفائض 102 مليار ريال (حوالي 27 مليار دولار) حسبما أفادت وزارة المالية في بيان، بعدما وصلت الإيرادات إلى 1234 مليار ريال والنفقات إلى 1132 مليارًا.

وهذا أول فائض منذ ميزانية العام 2013. وكانت المملكة توقّعت العام الماضي أن يبلغ الفائض في ميزانية السنة الحالية 90 مليار ريال، أي نحو 24 مليار دولار.

وبالنسبة للعام المقبل، تتوقّع المملكة أن تبلغ الإيرادات 1130 مليار ريال والنفقات 1114 مليارًا، أي أن تحقق فائضًا يبلغ 16 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار) بحسب وزارة المالية.