Icon

تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة Icon 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال Icon مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

السعودية تستهدف 160 مليار ريال في الاستثمارات عام 2023

2022-12-11 الساعة 3:47
السعودية تستهدف 160 مليار ريال في الاستثمارات عام 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال وزير الاستثمار خالد الفالح: إن هناك زيادة عن المستهدف المتوقع في الإنفاق الرأس مالي في ميزانية 2022، متمنيًا الزيادة في الإنفاق في ميزانية 2023.

160 مليارًا

وتابع الفالح في لقاء ملتقى الميزانية على قناة الإخبارية، اليوم الأحد، إن  المعدل المالي زاد من المستهدف حوالي 100 مليار  إلى 151 مليارًا 2022، مضيفا: السنة القادمة سيزيد بذلك عن قليل، أعتقد أن المستهدف 160 وأتمنى أن يزيد ونضخ إن شاء الله مزيدًا من الاستثمارات.

25 % معدل الدين

وتابع الفالح، إن هناك انخفاضًا مثاليًا بلغ 25% في معدل الدين في المملكة، وممكنًا لسياسات طويلة الأجل للمملكة، لإعطائنا المرونة المالية هذا طبعًا مع استقرار في السياسات والتشريعات، حيث تمكن القطاع الخاص من كل الوزارات والجهات الممكنة في المملكة.

أول فائض في الميزانية

وأعلنت المملكة الأربعاء، أنها سجّلت عام 2022 أول فائض في الميزانية العامة، كما أعلنت عن ميزانية 2023.

وبلغ الفائض 102 مليار ريال (حوالي 27 مليار دولار) حسبما أفادت وزارة المالية في بيان، بعدما وصلت الإيرادات إلى 1234 مليار ريال والنفقات إلى 1132 مليارًا.

وهذا أول فائض منذ ميزانية العام 2013. وكانت المملكة توقّعت العام الماضي أن يبلغ الفائض في ميزانية السنة الحالية 90 مليار ريال، أي نحو 24 مليار دولار.

وبالنسبة للعام المقبل، تتوقّع المملكة أن تبلغ الإيرادات 1130 مليار ريال والنفقات 1114 مليارًا، أي أن تحقق فائضًا يبلغ 16 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار) بحسب وزارة المالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد
السعودية اليوم

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

السعودية اليوم
خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب...
حصاد اليوم

خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب...

حصاد اليوم
بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية
العالم

بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية

العالم
عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة...
غرائب

عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة...

غرائب
6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن
أخبار أمنية

6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن

أخبار أمنية
موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...
حصاد اليوم

موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...

حصاد اليوم
5 متسولين بقبضة الأمن في عسير
حصاد اليوم

5 متسولين بقبضة الأمن في عسير

حصاد اليوم
مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
السعودية اليوم

مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

السعودية اليوم