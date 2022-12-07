السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة
سجلت الميزانية السعودية فائضًا ماليًا في العام المالي 2022 بلغ 102 مليار ريال وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013.
وشكل الفائض المحقق في 2022 ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد بلغت نسبة نمو الاقتصاد السعودي 8.5% في 2022، بينما بلغ إجمالي الدين العام في السعودية بنهاية 2022 مبلغًا وقدره 985 مليار ريال.
وتشير التوقعات إلى تراجع الدين العام بنسبة 3.5% في 2023 ليصل إلى 951 مليار ريال.