السعودية تطالب بتحقيق فوري وشفاف بملابسات مقتل جندي اليونيفيل في لبنان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة “اليونيفيل” في جنوب جمهورية لبنان، والذي أدى لمقتل جندي أيرلندي وإصابة آخرين، مطالبةً بإجراء تحقيقٍ فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم.

إدانة

وعبرت الخارجية عن رفض المملكة التام لكافة أعمال العنف، مشددةً على دعم المملكة لبعثة الـ اليونيفيل، كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب أيرلندا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.