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بعد تمديد أجل وديعة لـ 3 مليارات دولار

السعودية في طليعة الدول الداعمة لباكستان

2022-12-02 الساعة 8:19
السعودية في طليعة الدول الداعمة لباكستان
المواطن - الرياض

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قال مراسل “قناة الإخبارية”: إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديد الوديعة لباكستان جاء لينقذ الاقتصاد الباكستاني من التدهور.

صعوبات اقتصادية

من جهتها، أعلنت الحكومة الباكستانية خلال الأسابيع الماضية أنها تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، وجاءت تمديد الوديعة لتمثل سندًا قويًّا لدى البنك المركزي الباكستاني.

دعم المملكة

وأكد حرص المملكة على دعم الحكومة الباكستانية، فقد كانت دائمًا سباقة وفي طليعة الدول الداعمة لباكستان، من الناحية الاقتصادية وكذلك خلال أزمة الفيضانات التي واجهت باكستان، الأمر الذي يلاقي ترحيبًا رسميًّا وشعبيًّا من باكستان لقيادة المملكة.

يأتي دعم المملكة لباكستان في سياق دورها الريادي الداعم للاستقرار في كل دول المنطقة، كما يندرج في إطار العلاقات الإستراتيجية بين المملكة وباكستان.

تمديد الوديعة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المملكة تمديد أجل وديعة بــ3 مليارات دولار للبنك المركزي الباكستاني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي، ودعمًا لاقتصاد جمهورية باكستان.

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