السعودية في طليعة الدول الداعمة لباكستان

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قال مراسل “قناة الإخبارية”: إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديد الوديعة لباكستان جاء لينقذ الاقتصاد الباكستاني من التدهور.
فيديو | مراسل الإخبارية من باكستان: تمديد الوديعة بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان جاء لينقذ الاقتصاد الباكستاني من التدهور.. ويؤكد وقوف المملكة الدائم مع باكستان في الأزمات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/kHNNDvI13Fقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2022
من جهتها، أعلنت الحكومة الباكستانية خلال الأسابيع الماضية أنها تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، وجاءت تمديد الوديعة لتمثل سندًا قويًّا لدى البنك المركزي الباكستاني.
وأكد حرص المملكة على دعم الحكومة الباكستانية، فقد كانت دائمًا سباقة وفي طليعة الدول الداعمة لباكستان، من الناحية الاقتصادية وكذلك خلال أزمة الفيضانات التي واجهت باكستان، الأمر الذي يلاقي ترحيبًا رسميًّا وشعبيًّا من باكستان لقيادة المملكة.
يأتي دعم المملكة لباكستان في سياق دورها الريادي الداعم للاستقرار في كل دول المنطقة، كما يندرج في إطار العلاقات الإستراتيجية بين المملكة وباكستان.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المملكة تمديد أجل وديعة بــ3 مليارات دولار للبنك المركزي الباكستاني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي، ودعمًا لاقتصاد جمهورية باكستان.