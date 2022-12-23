السعودية والمغرب توقعان على اتفاقيتين للنقل البري والبحري

تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية جدة الآن .. أجواء ماطرة ورياح نشطة
وقعت المملكة والمغرب بالرباط اليوم، محضري تبادل أصل وثائق تصديق اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق والركاب والبضائع، واتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومتي البلدين.
وقع المحضرين معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري، والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية المغربية فؤاد يزوغ.
ويدخل توقيع الاتفاقيتين في إطار تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وإعطائها بعداً جديداً في قطاع النقل البري والبحري.