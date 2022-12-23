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في إطار تطوير العلاقات الثنائية

السعودية والمغرب توقعان على اتفاقيتين للنقل البري والبحري

2022-12-23 الساعة 11:48
السعودية والمغرب توقعان على اتفاقيتين للنقل البري والبحري
المواطن - واس

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وقعت المملكة والمغرب بالرباط اليوم، محضري تبادل أصل وثائق تصديق اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق والركاب والبضائع، واتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومتي البلدين.

وقع المحضرين معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري، والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية المغربية فؤاد يزوغ.

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تطوير العلاقات الثنائية

ويدخل توقيع الاتفاقيتين في إطار تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وإعطائها بعداً جديداً في قطاع النقل البري والبحري.

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