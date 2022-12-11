السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من إضرابات الأردن

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دعت سفارة الحكومة الأمريكية في الأردن، رعاياها لتجنب الحشود والاحتجاجات، والابتعاد عنها بأسرع وقت ممكن على خلفية الحوادث المرتبطة بإضراب سائقي الشاحنات المستمر.
كما نصحت السفارة موظفيها بتجنب الحشود والاحتجاجات الكبيرة والبحث عن طرق بديلة حول إغلاق الطرق.
وتعد قضية إضرابات وسائل النقل قيد البحث منذ اليوم الأول وحتى اللحظة، وتواصل الجهات المعنية في الحكومة الأردنية مع جميع الأطراف المشاركة في سبيل الوصول إلى حلول.