السفارة السعودية ببنغلاديش توجه رسالة عاجلة لمواطنيها

شددت السفارة السعودية في بنغلاديش، على المواطنين الراغبين بالقدوم إلى جمهورية بنغلاديش، بأهمية الحصول على التأشيرة اللازمة لدخولها من السفارة البنغلاديشية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة، تفادياً لإعادتهم إلى الوجهة التي قدموا منها.

شرط التأشيرة

وقالت السفارة: السلطات المختصة في بنغلاديش تشترط الحصول على تأشيرة الدخول قبل الوصول إلى بنغلاديش، ولا يمكن الحصول على تأشيرة الدخول من المطار.

وأفادت السفارة في بنغلاديش بأنه يمكن التواصل معها من خلال هاتف السفارة (00880255664000)، هاتف شؤون السعوديين (008801882088887)، الرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج (96692003334+)، البريد الإلكتروني [email protected]