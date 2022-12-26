السفارة الفرنسية في الرياض تستأنف إصدار التأشيرات المعلقة

أعلنت السفارة الفرنسية في الرياض، استئناف إصدار التأشيرات المعلقة، وذلك بعد معالجة العطل الفني الكبير.

يشار إلى أن ذلك العطل أثّر الأسبوع الماضي على إصدار التأشيرات من قبل فرنسا على مستوى العالم.

استئناف إصدار التأشيرات

وقالت السفارة، في تغريدة على موقع تويتر: إنه تم استئناف إصدار التأشيرات المعلقة، ومن المتوقع العودة إلى المدة المعهودة للنظر في التأشيرات في الأيام المقبلة.

اعتذار

واعتذرت السفارة عن أي إزعاج قد نشأ نتيجة هذا العطل.