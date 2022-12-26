السفارة الفرنسية في الرياض تستأنف إصدار التأشيرات المعلقة

فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني
أعلنت السفارة الفرنسية في الرياض، استئناف إصدار التأشيرات المعلقة، وذلك بعد معالجة العطل الفني الكبير.
يشار إلى أن ذلك العطل أثّر الأسبوع الماضي على إصدار التأشيرات من قبل فرنسا على مستوى العالم.
وقالت السفارة، في تغريدة على موقع تويتر: إنه تم استئناف إصدار التأشيرات المعلقة، ومن المتوقع العودة إلى المدة المعهودة للنظر في التأشيرات في الأيام المقبلة.
واعتذرت السفارة عن أي إزعاج قد نشأ نتيجة هذا العطل.