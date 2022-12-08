السفير الصيني: هناك آفاق مشرقة للتعاون مع السعودية

ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين
قال السفير الصيني لدى المملكة لي تشنغ ون، إنه في السنوات الأخيرة عزمت كلٌ الصين والمملكة على التعاون في شتى المجالات وحققوا نتائج مثمرة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من رؤية المملكة 2030 تحقيق التنوع الاقتصادي وأهم وسائلها تدوير الصناعة.
فيديو | السفير الصيني لدى المملكة لي تشنغ ون: الهدف الأساسي من رؤية المملكة 2030 تحقيق التنوع الاقتصادي وأهم وسائلها تدوير الصناعة والصين أكبر دولة صناعية في العالم#الإخبارية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/YTXyA5CRZjقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2022
وأوضح في حواره لـ”قناة الإخبارية”، أن الصين أكبر دولة صناعية في العالم، وتشكل قيمة إنتاجها الصناعية قرابة 30% من إجمالي العملية الإنتاجية، متوقعًا وجود آفاق مشرقة للتعاون بين الصين والمملكة في مجالات الطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والسياحة وغيرها في المستقبل.