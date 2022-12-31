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النجم البرتغالي وقع حتى عام 2025

السفير الصيني يعلق على صفقة كريستيانو رونالدو

2022-12-31 الساعة 7:38
السفير الصيني يعلق على صفقة كريستيانو رونالدو
المواطن - محمد سمعه

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رحّب السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، بتعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كصفقة انتقال حر.

ونشر وي تشينغ صورة له بقميص النصر مع صورة للنجم رونالدو عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “كمشجع لنادي النصر، أرحب ترحيبًا حارًّا بانضمام كريستيانو رونالدو للفريق.

وعلق فهد المشيقح رئيس نادي النصر الأسبق على منشور السفير الصيني قائلًا: شكرًا لك سعادة سفير دولة الصين”.

صفقة تاريخية 

أما الكاتب والإعلامي منيف الحربي فقال: ” شكرًا لك سعادة السفير، النصر أول سفير لقارة آسيا في كأس العالم للأندية يعتز بجماهيره في مختلف أنحاء الكرة الأرضية، ويعتز بكم”.

أما الإعلامي صالح العبدالكريم فقال: ” أنت نصراوي قديم يا سعادة السفير، منذ تم تعيينكم قلت لي إنك نصراوي ماجدي دائمًا وأبدًا”.

بينما قال الإعلامي والكاتب جمال العبيريد: ” رغم أنني هلالي الفريق المنافس للنصر، لكنني سعيد بارتدائك لقميص نادٍ سعودي كبير مثل النصر، وقريبًا ستجد لاعبين كبارًا في فريقي العالمي الهلال، عندها أنا من سوف يهديك القميص، أطيب المنى سعادة السفير”.

وسيرتدي رونالدو القميص رقم 7 مع نادي النصر حتى عام 2025.

كريستيانو رونالدو ومسلي آل معمر بقميص النصر

تعليق كريستيانو رونالدو

وكان النجم البرتغالي علق بعد التوقيع قائلًا: ” إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديدة في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنساعد الفريق سويًا لتحقيق المزيد من النجاحات”.

كريستيانو رونالدو بقميص النصر

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