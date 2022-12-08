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مُثمنًا جهود القائمين على المهرجان

السفير الياباني: إرث ثقافي واهتمام حكومي توج بمهرجان الإبل

2022-12-08 الساعة 10:05
السفير الياباني: إرث ثقافي واهتمام حكومي توج بمهرجان الإبل
المواطن - واس

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زار سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، اليوم الخميس، مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار “همة طويق” في الصياهد الجنوبية.

وتجول السفير في أرجاء المهرجان، واستمع لشرح عن رؤيته ورسالته وشموليته وفعالياته، مؤكداً أن ما شاهده اليوم من تنظيم وتطوير يعكس الاهتمام الكبير لحكومة المملكة بهذا الإرث الثقافي العريق.

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تطور النسخة السابعة

وقال: “أبهرني ما شاهدته خلال زيارتي للمهرجان التي تعد الثانية بعد الأولى في العام الماضي وانبهرت بالتطور الكبير في هذه النسخة، بالإضافة إلى تنوع المعروضات والجهات المشاركة”.

وأضاف: “وجود الإبل في المجتمع السعودي بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام مهم جدًا، وهو يعكس ثقافة المنطقة، وما تقوم به حكومة المملكة من خلال هذا المهرجان يحفظ هذه الثقافة ويؤصلها لدى الشعوب”، مثمناً في هذا الصدد للقائمين على المهرجان جهودهم الكبيرة؛ والتطور الملحوظ على مختلف الأصعدة لفعاليات المهرجان.

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