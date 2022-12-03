السلطات الصحية بالصين تقتاد مريض كورونا عنوة إلى العزل

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعامل السلطات الصحية الصينية بشكل عنيف مع أحد الأشخاص الذي يزعم أنه مصاب بفيروس كورونا، حيث كانت تحاول إخراجه من منزله بمدينة هانجتشو بقوة.

تعامل بعنف

ووثق مقطع الفيديو، محاولة رجلين مرتديين سترات بيضاء خاصة بكورونا، جر الشخص المصاب بعنف من على أريكته، بينما كان مستلقيًا ومغطى بالبطانيات، حيث كانا يريدان نقله إلى منشأة الحجر الصحي.

وظهر الرجل المصاب وهو يجاهد بقوة رافضًا الأمر، لكن الشخصين اللذين يبدوان أنهما مسؤولان صحيان، يجرانه بغض النظر عن صرخاته.

اعتذار

وحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فتم التعرف على الرجل على أنه كان على “اتصال وثيق” بمريض كوفيد -19 وزُعم أنه رفض الذهاب إلى منشأة الحجر الصحي، مضيفة أن السلطات في هانجتشو اعتذرت عن الواقعة في وقت لاحق.

احتجاجات