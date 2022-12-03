السلطات الصحية بالصين تقتاد مريض كورونا عنوة إلى العزل

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أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعامل السلطات الصحية الصينية بشكل عنيف مع أحد الأشخاص الذي يزعم أنه مصاب بفيروس كورونا، حيث كانت تحاول إخراجه من منزله بمدينة هانجتشو بقوة.
ووثق مقطع الفيديو، محاولة رجلين مرتديين سترات بيضاء خاصة بكورونا، جر الشخص المصاب بعنف من على أريكته، بينما كان مستلقيًا ومغطى بالبطانيات، حيث كانا يريدان نقله إلى منشأة الحجر الصحي.
وكانت احتجاجات اندلعت في الصين، بسبب الغضب من قيود كوفيد الصارمة، واشتبك على إثرها المتظاهرون والشرطة.
وتوسعت الاحتجاجات في عدة مدن صينية، فيما اشتبك المئات من المتظاهرين مع الشرطة في شنغهاي ليلة أمس الأحد.