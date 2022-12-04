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لا يزيد عمرها التشغيلي عن 5 سنوات

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل الركاب

2022-12-04 الساعة 7:59
السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل الركاب
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، السماح للسيارات الصغيرة التي تكون المسافة بين محوريها بين 2,60م و 2,70م بالعمل في تطبيقات نقل الركاب، على أن لا يزيد عمرها التشغيلي عن 5 سنوات من سنة الصنع.

تمديد فترة

كما قررت تمديد فترة السماح للسيارات التي تزيد المسافة بين محوريها عن 2,70م ولا يزيد عمرها التشغيلي عن 7 سنوات من سنة الصنع، بالعمل في نشاط تطبيقات نقل الركاب وذلك حتى نهاية العام الميلادي 2023م، على أن تقوم الشركات المرخصة بإضافة تصنيف خاص للسيارات الصغيرة وإيضاح الحد الأقصى لعدد الركاب في المركبة، والالتزام بعدم السماح لتلك المركبات بالعمل في المطارات وبين المدن.

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خيارات التنقل

وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف إتاحة المزيد من خيارات التنقل للمستفيدين، وتعزيز توفر الخدمة وضمان سرعة الاستجابة، وكذلك دعم السائقين العاملين في تطبيقات نقل الركاب في المملكة.

وتعمل الهيئة بشكل مستمر لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة في تطبيقات نقل الركاب، ولضمان وصول هذه الخدمات للمستفيدين بشكل يرتقي لتطلعاتهم، ويحقق معايير واشتراطات السلامة المطلوبة.

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