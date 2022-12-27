السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة

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تحدث استشاري أمراض العظام الدكتور عبدالرحمن عوض، عن أبرز الأسباب التي تؤدي للإصابة بخشونة الركبة، ومن أبرزها رفع الأوزان الثقيلة والإصابة بالسن.
#صباح_السعودية | د.عبدالرحمن عوض – استشاري أمراض العظام: السمنة ورفع الأوزان الثقيلة سبب رئيسي للإصابة بخشونة الركبة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/O3IOSG9HTIقد يهمّك أيضاً
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 27, 2022
وأوضح عوض، خلال مداخلة مع برنامج “صباح السعودية” على “قناة السعودية”، أنه كلما زادت كتلة الجسم زاد الضغط على الركبة، ما يؤدي إلى محو غضروف الركبة تدريجيا، ومن ثم الإصابة بخشونة الركبة.
وأضاف أن من أسباب خشونة الركبة أيضًا إصابات المفاصل بسبب الحركة المفرطة أثناء العمل أو رفع الأوزان الثقيلة، وكذلك الأمراض التي تؤدي إلى التهاب المفاصل، الذي يؤدي بدوره إلى خشونة الركبة.