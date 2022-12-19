السنابية رهف القحطاني تتعرض لموقف محرج على الهواء

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تعرضت مشهورة سناب شات رهف القحطاني، لموقف محرج، خلال تقديمها إحدى حلقات برنامج في مهرجان الصياهد.
📄🎤 نشرة المساء – #رهف_القحطاني:قد يهمّك أيضاً
☎️| فهد بن عريعر – مالك إبل
#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل7
#مجلس_الصياهد | #همة_طويق pic.twitter.com/9z67zrTTEy
— مجلس الصياهد (@MAlsyahd) December 18, 2022
وأظهر مقطع فيديو، رهف القحطاني وهي تجري حوارًا مع مالك الإبل، فهد بن عريعر، عبر مداخلة هاتفية، حيث بدأت الحديث، قائلة: “ثاني أخبارنا عن بطل النسخة السادسة، شوط القعدان”، ثم توقفت فجأة بعدما قالت معنا عبر الهاتف، ويبدو أنها نسيت اسم الضيف.
ثم نظرت رهف إلى أوراق في يدها ثم قالت اسم الضيف، معنا فهد بن عريعر. وسألته “هل يستطيع أن يحافظ على مركزه هذا العام أم لا”.
ورد فهد قائلًا: سنحافظ على مركزنا، وما عندي نية لبيع القعود.
وكانت رهف قد فاجأت متابعيها وظهرت مذيعة في نادي الإبل في الصياهد.
وقالت رهف القحطاني، في مقطع فيديو من الصياهد: هذي علوم نشرتنا اليوم، وتراني كريمة، طبعًا علوم المهرجان كافة عندي وحصرية، وبإذن الله سأشارك في شوط الأميرة نورة، وأحصد المركز الأول.
ويعرض البرنامج على القناة السعودية الرياضية، حيث يبث حلقاته التلفزيونية مباشرة يوميًّا من مقر المهرجان في الصياهد.