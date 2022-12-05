السيسي لوزيرة مصرية: متخافيش تاني يا دكتورة هالة

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تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قائلاً: متخافيش تاني يا دكتورة هالة.. لازم تكونوا متأكدين إن ربنا معانا”.
وأضاف الرئيس المصري خلال كلمته في افتتاح محور فؤاد أبوذكري.. محور التعمير سابقًا بالإسكندرية، اليوم الإثنين: لو الدولة أضافت التكلفة الحقيقية لـ الأسمدة والكهرباء، فسيكون كثيرًا على المواطنين.
وأفاد السيسي أن الكهرباء لا تحصل على الغاز بالأسعار المرتفعة، وكذلك مصانع الأسمدة، ولذلك نؤكد أن الدولة تدعم الكثير من الأشياء.
وأشار الرئيس المصري إلى أن المواطنين في الخارج يتحملون الزيادة في الأسعار، ولكن الأسعار في مصر وخاصة أسعار الكهرباء، والأسمدة كما هي، موضحًا: تكلمت عن هذا الموضوع في أثناء افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، أثناء الحديث مع بعض المواطنين”.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم محور فؤاد أبوذكري التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول ٣٥ كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع ٩ حارات مرورية لكل اتجاه.