السيسي مداعبًا وزير النقل: أنت نحلت وبر الدولة

داعب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، قائلًا: الأرض بتاعة السكة الحديد عندك غالية أوي.

العمل المشترك

وأضاف السيسي خلال فعاليات افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، اليوم الاثنين، قائلًا: كامل الوزير بيقول أرضي.. يا عم ده أنت نحلت وبرنا بالفلوس اللي خدتها لمشروعات النقل بتاعتك، وفي الآخر يقولك مش هاديكم أرض.. دي حرم السكة الحديد بتاعتي”.

ولفت الرئيس المصري إلى أن هذه القطع كانت قد تعرضت للتعديات بالبناء عليها، مؤكدًا ضرورة العمل المشترك لتحقيق مصالح المواطنين.

محور التعمير بالإسكندرية

من المعروف أن محور التعمير بالإسكندرية يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير/ مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

ويعد محور التعمير الجديد إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقًا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني.

ويربط المحور، ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شريانًا تنمويًّا حيويًّا لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.