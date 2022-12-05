Icon

مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة Icon تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يطالبه بثمن المحاور

السيسي يمازح الوزير: سيب وأنا سيب يا كامل

2022-12-05 الساعة 3:34
السيسي يمازح الوزير: سيب وأنا سيب يا كامل
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

مازح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، بشأن أموال المشروعات التي تقوم بصرفها وزارة النقل.

قد يهمّك أيضاً
Img

وول ستريت جورنال: حرب مرتقبة بين إيلون ماسك وآبل 

Img

أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الـ 6 مساءً

وقال السيسي خلال فعاليات افتتاح محور التعمير بالإسكندرية: “الأرض بتاعت الطريق والسكة الحديد عندك غالية قوي مش عاوز يدي حاجة يقولك أرضي.. يا عم ده أنت نحلت وبرنا بالفلوس اللي خدتها لمشروعات النقل بتاعتك”.

السيسي يداعب وزير النقل

وأضاف: “نحل وبر الدولة في مشروعات النقل بتاعته ويقولك لا مديكومش أرض.. ده حرم السكة الحديد بتاعتي ده كانوا بانيين عليها زمان وعشوائيات لما جينا نتكلم على المحور تقول لا”.

فردّ وزير النقل قائلًا: “روحت للقائد العام وهو موجود سيادتك أهو.. وقلتله خد اللى إنتوا عاوزينه بس نكتب ورقة علشان نحفظ حق السكة الحديد”.

فقال الرئيس السيسي: “طب أنا موافق يا كامل.. المحاور اللي اتعملت إدينا تمنها دلوقتي سيب وأنا سيب يا كامل”.

محور التعمير

ويمتد محور التعمير بالإسكندرية الذي افتتحه الرئيس السيسي بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير/ مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

ويربط المحور، ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شريانًا تنمويًا حيويًا لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة
تكنولوجيا

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة

تكنولوجيا
جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !
الرياضة

جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !

الرياضة
ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...
حصاد اليوم

ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...

حصاد اليوم
لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978
الرياضة

لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978

الرياضة
بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول
السعودية اليوم

بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول

السعودية اليوم
لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا
العالم

لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا

العالم
تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي
آخر الاخبار

تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي

آخر الاخبار
وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...
الرياضة

وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...

الرياضة