السيسي يمازح الوزير: سيب وأنا سيب يا كامل

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مازح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، بشأن أموال المشروعات التي تقوم بصرفها وزارة النقل.
وقال السيسي خلال فعاليات افتتاح محور التعمير بالإسكندرية: “الأرض بتاعت الطريق والسكة الحديد عندك غالية قوي مش عاوز يدي حاجة يقولك أرضي.. يا عم ده أنت نحلت وبرنا بالفلوس اللي خدتها لمشروعات النقل بتاعتك”.
وأضاف: “نحل وبر الدولة في مشروعات النقل بتاعته ويقولك لا مديكومش أرض.. ده حرم السكة الحديد بتاعتي ده كانوا بانيين عليها زمان وعشوائيات لما جينا نتكلم على المحور تقول لا”.
فردّ وزير النقل قائلًا: “روحت للقائد العام وهو موجود سيادتك أهو.. وقلتله خد اللى إنتوا عاوزينه بس نكتب ورقة علشان نحفظ حق السكة الحديد”.
فقال الرئيس السيسي: “طب أنا موافق يا كامل.. المحاور اللي اتعملت إدينا تمنها دلوقتي سيب وأنا سيب يا كامل”.
ويمتد محور التعمير بالإسكندرية الذي افتتحه الرئيس السيسي بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير/ مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.
ويربط المحور، ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شريانًا تنمويًا حيويًا لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.