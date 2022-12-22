السيسي يوافق على قروض بقيمة 226 مليون يورو

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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارات متعلقة بالموافقة على قروض جديدة لمصر، خاصة ببعض المشروعات في البلاد.
وجاء إعلان رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بعدد من القرارات الجمهورية ومنها: قرار رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرارا مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد رقم 219 المعتمد في روما خلال الفترة 17 و18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق وعلى وثيقة مساهمة مصر في هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.
وقرار رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية المرحلة الثانية الموقعة في القاهرة بتاريخي 10 نوفمبر 2021 و14 ديسمبر 2021 .
وقرار رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا المنصورة دمياط بطول 119 كيلو متر الموقع بتاريخي 9 ديمبر 2021 و4 يناير 2022.